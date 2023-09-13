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Британія закликала КНДР не продавати Росії зброю, підкреслила ізольованість РФ

Середа 13 вересня 2023 16:25
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Британія закликала КНДР не продавати Росії зброю, підкреслила ізольованість РФ Фото: диктатори Володимир Путін й Кім Чин Ин (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Великобританія закликає Північну Корею припинити переговори з Росією про озброєння. Візит диктатора Кім Чен Ина лише підкреслює ізольованість РФ на світовій арені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з Росією про постачання зброї і дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе щодо нерозповсюдження зброї в Росію", - заявив представник прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Зокрема він додав, що візит Кім Чен Ина лише підкреслює ізоляцію Російської Федерації на світовій арені, а також те, що світ об'єднується проти незаконного вторгнення диктатора Путіна на територію України, у зв'язку з чим він був змушений звернутись до режиму в Північній Кореї.

Зустріч Путіна й Кім Чен Ина

Сьогодні північнокорейський диктатор Кім Чен Ин й Володимир Путін зустрілись на космодромі "Восточний" в Амурській області. Перший прибув до Росії ще вчора разом із провідними представниками оборонної промисловості та військовими. Зокрема він підкреслив, що його візит нібито підкреслив "стратегічну важливість" зв'язків двох країн.

Як стверджують аналітики, склад делегації північнокорейського диктатора вказують на те, що порядок денний насичений питаннями співпраці у військовій промисловості.

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