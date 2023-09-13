Кім Чен Ин зустрівся з Путіним у Росії під час запуску ракет з Пхеньяну

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин та Володимир Путін зустрілися на космодром і"Восточный" в Амурській області. Переговори можуть бути зосереджені на угодах щодо зброї, яка допоможе Кремлю у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Путін сказав, що Північна Корея зацікавлена в російських космічних ракетах, і його країна була б потенційно готова допомогти їй у створенні супутників.

На запитання, чи обговорюватимуть вони з Кімом військово-технічну співпрацю, Путін відповів: "Ми обговоримо всі питання, не поспішаючи. Час є".

За зустріччю диктаторів, які стають дедалі ізольованішими на міжнародному рівні, уважно спостерігають Вашингтон та його союзники, які підозрюють, що вони можуть домовитися про торгівлю зброєю та оборонними технологіями.

Офіційні особи США та Південної Кореї висловили стурбованість тим, що Кім постачатиме зброю та боєприпаси Росії, яка витратила величезні запаси за більш ніж 18 місяців війни проти України.

Вибір зустрічі на космодромі "Восточный" - символі амбіцій Росії як колись космічної держави - примітний, оскільки за останні чотири місяці Північна Корея двічі не змогла запустити розвідувальні супутники.

"Ось чому ми приїхали сюди, - сказав Путін, відповідаючи на запитання журналістів, чи допоможе Росія Кіму у створенні супутників. - Лідер КНДР виявляє великий інтерес до ракетної техніки, вони також намагаються освоювати космос".

Як зазначає Reuters, Кім зробив запуск супутника-шпигуна своїм головним пріоритетом, оскільки він підштовхує свою ядерну країну до активізації розробки балістичних ракет, безпілотників та ударних підводних човнів.

Російські ЗМІ повідомили, що Путін показав Кіму будинок, де збирається нова російська космічна ракета-носій "Ангара". Ракета-носій завдовжки 42,7 метра виводить вантажі на низьку навколоземну орбіту.

Запуск ракет

За кілька годин до зустрічі Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності з району неподалік столиці Пхеньяну в морі біля його східного узбережжя, повідомили військові Південної Кореї та уряд Японії.

Постачання зброї

Кім прибув до Росії приватним поїздом у вівторок разом із провідними представниками оборонної промисловості та військовими та сказав, що його візит підкреслив "стратегічну важливість" зв'язків двох країн.

На думку аналітиків, склад делегації Кіма та помітна присутність директора департаменту військової промисловості вказують на те, що порядок денний насичений питаннями співпраці у військовій промисловості.

Кім міг би запропонувати артилерійські снаряди з великих арсеналів Північної Кореї, які могли б поповнити можливості Росії у короткостроковій перспективі, але питання якості боєприпасів можуть обмежити загальний ефект, кажуть військові аналітики.

Південна Корея та США попередили, що така угода порушить резолюції Ради Безпеки ООН, за схвалення яких проголосувала Росія як постійний член Ради.