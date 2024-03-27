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Британія закликала ЄС не запроваджувати обмеження у торгівлі з Україною

Фото: міністр оборони Британії Грант Шапс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Велика Британія закликала Європейський союз не запроваджувати обмеження на торгівлю з Україною. Зокрема, під час війни з Росією.

Про це міністр оборони Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Велика Британія вчинила правильно, продовживши безтарифний і неквотований імпорт з України більшості товарів ще на 5 років. Британія закликає Європу наслідувати її приклад і захистити свободу і демократію від вторгнення диктатора (Володимира, - ред.) Путіна в суверенну Україну", - заявив він. 

 

Продовження безмитної торгівлі України та ЄС

Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит та квот. Очікується, що ухвалення домовленостей відбудеться вже у квітні.

Слід зазначити, що таким чином тимчасове призупинення ввізного мита і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах російської агресії, що триває.

Раніше заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна готова ухвалити нові обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.

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