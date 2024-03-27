RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия призвала ЕС не вводить ограничения в торговле с Украиной

Фото: министр обороны Британии Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания призвала Европейский союз не вводить ограничения на торговлю с Украиной. В частности, во время войны с Россией.

Об этом министр обороны Британии Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Великобритания поступила правильно, продлив безтарифный и неквотируемый импорт из Украины большинства товаров еще на 5 лет. Британия призывает Европу последовать ее примеру и защитить свободу и демократию от вторжения диктатора (Владимира, - ред.) Путина в суверенную Украину", - заявил он. 

 

Продление беспошлинной торговли Украины и ЕС

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Европарламент и Европейский совет предварительно согласовали продление до июня 2025 ввоз украинских товаров без пошлин и квот. Ожидается, что принятие договоренностей состоится уже в апреле.

Следует отметить, что таким образом временная приостановка ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на один год, до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать Украину в условиях продолжающейся российской агрессии.

Ранее заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина готова принять новые ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВойна в УкраинеВойна России против Украины