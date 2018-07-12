Британия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в сфере оборонных закупок, - Полторак

Полторак обсудил с министром обороны Британии сотрудничество по закупкам

Великобритания заинтересована во взаимных оборонных закупках с Украиной. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Степан Полторак по результатам встречи с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Гевином Вільямсеном.

По словам Полторака, стороны в ходе встрече мы обменялись мнениями относительно потребностей развития сотрудничества в оборонительной сфере.

"Интерес представляет усиление сотрудничества Военно-Морских сил обеих стран, а также Воздушных сил. С учетом уже достигнутых договоренностей существует заинтересованность по взаимодействию в сфере оборонных закупок и оборонно-промышленной кооперации", - отметил Полторак.

Также добавил, что британская сторона в настоящее время рассматривает возможность организации визита в Украину. Визит может состояться в период празднования Дня независимости Украины.

Напомним, недавно Степан Полторак сообщил, что контр-адмирал Андрей Тарасов назначен начальником штаба - первым заместителем командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.