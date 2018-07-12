Британія зацікавлена у співпраці з Україною у сфері оборонних закупівель, - Полторак

Полторак обговорив з держсекретарем оборони Британії співпрацю щодо закупівель

Велика Британія зацікавлена у взаємних оборонних закупівлях з Україною. Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Степан Полторак за результатами зустрічі з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Гевіном Вільямсеном.

За словами Полторака, сторони у ході зустріч ми обмінялися думками щодо потреб розвитку співпраці в оборонний сфері.

"Інтерес становить посилення співробітництва Військово-Морських сил обох країн, а також Повітряних сил. З урахуванням вже досягнутих домовленостей існує зацікавленість щодо взаємодії у сфері оборонних закупівель та оборонно-промисловій кооперації", - зазначив Полторак.

Також додав, що британська сторона наразі розглядає можливість організації візиту в Україну. Візит може відбутися у період святкування Дня незалежності України.

Нагадаємо, нещодавно Степан Полторак повідомив, що контр-адмірал Андрій Тарасов призначений начальником штабу - першим заступником командувача Військово-Морських сил Збройних сил України.