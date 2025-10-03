Британія вже допомагає Україні завдавати дальніх ударів по Росії, - FT

Україна розширює співпрацю з НАТО в розвідці та далекобійних ударах. Британія вже залучена в операції проти Росії на прохання Вашингтона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як пише видання, США готуються надати Україні нові розвіддані для нанесення ударів по російській енергетичній інфраструктурі за допомогою дронів і ракет великої дальності. Це стане посиленням ролі Вашингтона у війні, повідомили джерела, знайомі з обговореннями.
Така підтримка допоможе Києву краще картувати систему ППО Росії і прокладати маршрути ударів. Вона також посилить ефективність наявних в України далекобійних засобів і може бути корисною під час постачання нових озброєнь.
Хоча остаточного рішення публічно не оголошено, президент Дональд Трамп доручив агентствам готуватися до обміну розвідданими. Один зі співрозмовників у Білому домі назвав те, що відбувається, "сейсмічним зрушенням у настроях" всередині оточення Трампа.
При цьому американський лідер, як і раніше, проти використання коштів платників податків для допомоги Україні. Він вважає за краще, щоб союзники по НАТО закуповували зброю у Вашингтона і вже самі передавали її Києву.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював із Трампом можливість передачі крилатих ракет Tomahawk. Ці озброєння входять до списку головних побажань Києва з перших днів повномасштабного вторгнення.
"Ми побачимо. Усе залежатиме від рішення Трампа", - сказав Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені. За його словами, зустріч із Трампом була "дуже продуктивною".
Вашингтон також наполягає на розширенні допомоги союзників по НАТО в розвідці для України. Джерела FT повідомляють, що Британія вже допомагає Києву з деякими дальніми ударами по території Росії.
Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що Трамп схвалив обмін розвідданими для підтримки українських далекобійних ударів. За словами його спецпосланця Кіта Келлога, президент також санкціонував використання американської зброї для атак по цілях усередині Росії.
Україна раніше завдавала ударів безпілотниками по російських нафтопереробних заводах. За даними Financial Times, із серпня було атаковано щонайменше 16 із 38 НПЗ, що знизило експорт дизеля з Росії до мінімальних рівнів із 2020 року.
Ракети Tomahawk дальністю до 2,5 тис. км можуть відкрити Києву доступ до нових цілей у глибині Росії. Однак частина оточення Трампа сумнівається, що це радикально змінить баланс сил.