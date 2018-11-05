Британія висловила жаль через санкції США проти Ірану

Фото: Тереза Мей (Getty Images)

Британія продовжить виступати за розширення торговельних відносин з Іраном

Великобританія шкодує у зв'язку з введенням санкцій США проти Ірану. Про це заявив офіційний представник прем'єра Британії Терези Мей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, Мей шкодує про перегляд санкцій. Зокрема, офіційний Лондон як і раніше вважає, що ядерна угода з Іраном робить світ більш безпечним.

"Наша позиція залишається такою, що, поки Іран продовжує виконувати свої зобов'язання по угоді, дотримуючись суворих обмежень на свою ядерну діяльність, ми також будемо в ньому впевнені...Ми досі підтримуємо розширення торговельних відносин з Іраном і заохочуємо до цього британські підприємства", - додав представник Мей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея стала першою країною, якій США дозволили імпортувати іранську нафту без загрози санкцій.

Сьогодні вранці після того, як санкції проти Ірану набрали чинності, президент країни Хасан Рухані заявив, що Тегеран буде з гордістю обходити санкції США.