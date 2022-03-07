UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Британия выделяет дополнительную помощь Украине в размере 230 млн долларов

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Украине будет выделено еще 175 млн фунтов стерлингов (около 230 млн долларов) в качестве помощи. Большая часть будет передана непосредственно украинскому правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"После 12 дней войны уже ясно, что президент РФ Владимир Путин допустил просчет, он недооценил украинцев, их героическое сопротивление, недооценил их лидера и недооценил единство Запада", - заявил Джонсон.

Он добавил, что Великобритания, Нидерланды и Канада "мобилизовали более практическую и устойчивую поддержку для Украины".

Международная группа поддержки будет координировать усилия международного сообщества по оказанию долгосрочной и непоколебимой помощи сейчас и в будущем.

"Настал момент, когда друзья Украины должны создать коалицию гуманитарной, экономической и оборонительной военной поддержки, чтобы гарантировать, что Путин потерпит поражение", - добавил Джонсон.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияБорис ДжонсонВойна России против УкраиныПомощь Украине