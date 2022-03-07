Британия выделяет дополнительную помощь Украине в размере 230 млн долларов

"После 12 дней войны уже ясно, что президент РФ Владимир Путин допустил просчет, он недооценил украинцев, их героическое сопротивление, недооценил их лидера и недооценил единство Запада", - заявил Джонсон.

Он добавил, что Великобритания, Нидерланды и Канада "мобилизовали более практическую и устойчивую поддержку для Украины".

Международная группа поддержки будет координировать усилия международного сообщества по оказанию долгосрочной и непоколебимой помощи сейчас и в будущем.

"Настал момент, когда друзья Украины должны создать коалицию гуманитарной, экономической и оборонительной военной поддержки, чтобы гарантировать, что Путин потерпит поражение", - добавил Джонсон.