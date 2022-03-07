Британія виділяє додаткову допомогу Україні в розмірі 230 млн доларів

"Після 12 днів війни вже ясно, що президент РФ Володимир Путін допустив прорахунок, він недооцінив українців, їх героїчний опір, недооцінив їх лідера і недооцінив єдність Заходу", - заявив Джонсон.

Він додав, що Великобританія, Нідерланди і Канада "мобілізували більш практичну і стійку підтримку для України".

Міжнародна група підтримки координуватиме зусилля міжнародної спільноти з надання довгострокової та непохитної допомоги зараз і в майбутньому.

"Настав момент, коли друзі України повинні створити коаліцію гуманітарної, економічної та оборонної військової підтримки, щоб гарантувати, що Путін зазнає поразки", - додав Джонсон.