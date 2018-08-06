Британия выделит дополнительные 900 млн евро на оборону, - The Times

Министр обороны Уильямсон просит об увеличении военных расходов на 4,5 млрд евро в год

Правительство Великобритании выделит в этом году дополнительные 800 млн фунтов стерлингов (около 900 млн евро, - ред.) на оборону. Об этом сообщает The Times.

Как отмечается, министр обороны Гэвин Уильямсон в начале года провел пересмотр оборонных расходов, и решил, что министерству не хватает как минимум 2,25 млрд евро ежегодно для реализации десятилетнего плана по покупке новых военных самолетов, спутников, кораблей и субмарин.

Оборонный комитет британского парламента согласился с тем, что военные расходы необходимо увеличивать с 2% до 3% от ВВП, до 22,5 млрд евро в год. Уильямсон просит об увеличении на 4,5 млрд евро в год.

Сообщается, что правительство в марте выделило на армию дополнительные средства в размере 800 млн фунтов, такая же сумма будет выделена до конца этого финансового года. Впрочем, она все еще не соответствует требованиям.

The Times отмечает, что на увеличение оборонного бюджета повлияла угроза протеста среди консервативных парламентариев. Один из членов британского кабинета министров сказал, что около 50 парламентариев будут готовы противодействовать решению правительства этой осенью, если требования военного ведомства о дополнительных средствах не будут удовлетворены.

Такая угроза бунта растет на фоне растущей обеспокоенности по поводу пробелов в возможностях Великобритании, в том числе нехватка военной техники.

Ранее Еврокомиссия представила бюджет Европейского Союза (ЕС) на 2019 из расчета на взносы Великобритании.