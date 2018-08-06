Британія виділить додаткові 900 млн євро на оборону, - The Times

Міністр оборони Вільямсон просить про збільшення військових витрат на 4,5 млрд євро у рік

Уряд Великобританії виділить цього року додаткові 800 млн фунтів стерлінгів (близько 900 млн євро, - ред.) на оборону. Про це повідомляє The Times.

Як зазначається, міністр оборони Гевін Вільямсон на початку року провів перегляд оборонних витрат, і вирішив, що міністерству не вистачає щонайменше 2,25 млрд євро щороку для реалізації десятилітнього плану з купівлі нових військових літаків, супутників, кораблів та субмарин.

Оборонний комітет британського парламенту погодився з тим, що військові витрати необхідно збільшувати з 2% до 3% від ВВП, до 22,5 млрд євро на рік. Вільямсон просить про збільшення на 4,5 млрд євро у рік.

Повідомляється, що уряд у березні виділив на армію додаткові кошти у розмірі 800 млн фунтів, така ж сума буде виділена до кінця цього фінансового року. Втім, вона все ще не відповідає вимогам.

The Times зазначає, що на збільшення оборонного бюджету вплинула погроза протесту серед консервативних парламентарів. Один з членів британського кабінету міністрів сказав, що близько 50 парламентарів будуть готові протидіяти рішенням уряду цієї осені, якщо вимоги військового відомства про додаткові кошти не будуть задоволені.

Така загроза бунту зростає на тлі зростаючої стурбованості щодо прогалин у можливостях Великої Британії, в тому числі брак військової техніки.

Раніше Єврокомісія представила бюджет Європейського Союзу (ЄС) на 2019 рік із розрахунку на внески Британії.