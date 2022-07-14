UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия выделила финансовую помощь Украине для расследования военных преступлений

Фото: Британия выделила финансовую помощь Украине для расследования военных преступлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Британии объявило о предоставлении около 2,5 млн фунтов стерлингов (2,98 млн долларов) Украине. Средства будут направлены на расследование военных преступлений России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Пакет помощи будет использован для помощи Генеральной прокуратуре Украины во время расследования военных преступлений России.

"Свидетельства чудовищных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, и рассказы из первых уст, которые я слышала от тех, кто выжил, останутся со мной навсегда", - заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Симмонс приветствовала решение правительства о выделении средств и отметила решимость украинцев противостоять зверствам России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, российские военные преступления в Украине напомнили миру о геноциде в Сребренице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияУкраина