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Британія виділила фінансову допомогу Україні для розслідування воєнних злочинів

Фото: Британія виділила фінансову допомогу Україні для розслідування воєнних злочинів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Британії оголосив про виділення близько 2,5 млн фунтів стерлінгів (2,98 млн доларів) Україні. Кошти будуть направлені на розслідування воєнних злочинів Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Пакет допомоги буде використаний для допомоги Генеральній прокуратурі України під час розслідування воєнних злочинів Росії.

"Свідчення жахливих злочинів, скоєних російськими військами в Україні, і розповіді з перших вуст, які я чула від тих, хто вижив, залишаться зі мною назавжди", - заявила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Сіммонс привітала рішення уряду щодо виділення коштів та відзначила рішучість українців протистояти звірствам Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, російські воєнні злочини в Україні нагадали світу про геноцид у Сребрениці.

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