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Британія запроваджує стратегію боротьби з загрозою з боку Росії

Новини » Політика    19.12.2018 - 00:58
Британія запроваджує стратегію боротьби з загрозою з боку Росії
Фото: Гевін Вільямсон (gavinwilliamson.org)

Британське Міноборони має намір модернізувати військовий потенціал країни

Велика Британія має намір ухвалити стратегію для боротьби з сучасною загрозою з боку Росії, яку не застосовувала від часів холодної війни. Про це у вівторок заявив міністр оборони Британії Гевін Вільямсон, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Вільямсон також повідомив, що він створює в Міністерстві оборони постійний підрозділ для оцінки можливостей ворожих іноземних держав, таких як Іран і Китай. Цей орган за підтримки зовнішніх експертів також оцінюватиме здатність британських військових реагувати на загрози.

Підрозділ є одним із серії заходів, спрямованих на модернізацію військового потенціалу країни.

Як зазначає видання, такий відділ недовго існував у Великій Британії під час "холодної війни" в 1980-х, але був розформований у зв'язку з реформами Михайла Горбачова в СРСР.

Вільямсон також сказав, що має намір поліпшити боєготовність британських військових кораблів, ударних підводних човнів і вертольотів, а також активізувати наступальні операції в кіберпросторі.

Нагадаємо, 17 грудня посли Європейського союзу схвалили продовження економічних санкцій проти Росії на півроку.

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