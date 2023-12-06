Британия ввела санкции против пособников Путина в Китае, Сербии, Турции и ОАЭ

Правительство Великобритании объявило о новых санкциях, направленных против людей и групп, которые снабжают и финансируют военную машину Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте правительства .

В санкционный список вошли предприятия в Беларуси, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистане, которые продолжают поддерживать незаконное вторжение России в Украину.

"Включив организации, работающие в Китае, Сербии и Узбекистане, Великобритания в настоящее время приняла меры против более чем 30 организаций третьих стран, поддерживающих военные усилия России. Это сигнализирует о нетерпимости Великобритании к тем, кто способствует незаконной войне России, где бы они ни находились", - отмечается в сообщении.

В список из 46 новых санкций также вошли российские производители оружия и импортеры военной продукции также, а также три субъекта, поддерживающих сеть группы "Вагнера", и четыре оператора судов так называемого "теневого флота", используемых Россией для смягчения удара санкций, связанных с нефтью.

Санкционный список

Российский военно-промышленный комплекс: 31 физическое и юридическое лицо, связанное с разработкой и производством дронов и компонентов ракет, а также импортом и поставкой ключевых электронных компонентов. Сюда входят несколько директоров и их ближайшие родственники.

Поставщики третьих стран для российских военных:

АО "Конструкторское бюро "Дисплей", белорусская оборонная организация, связанная с производством военной техники для белорусского режима, которая напрямую способствовала незаконной войне Путина.

AVIO CHEM, сербская компания, которая отправила несколько партий запасных частей и аксессуаров для самолетов российским предприятиям.

MVIZION, узбекская компания, выступавшая посредником при импорте запчастей в Россию.

Турецкая компания Smart Trading Limited, занимающаяся поставками западной электроники, находящейся под санкциями, в Россию.

Три китайские компании: Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited, поставляющие подпадающие под санкции товары, имеющие решающее значение для военных усилий России.

Связанные с группой "Вагнера": три юридических и физических лица, связанных с более широкой сетью группы "Вагнера", включая военную группу "Русич", частную российскую компанию, действующую в Украине, и ее командующего.

Связанные с нефтью: четыре организации, базирующиеся в ОАЭ, используют непрозрачные корпоративные структуры и мошеннические методы доставки для облегчения беспрепятственной торговли российской нефтью, препятствуя усилиям России по получению военных доходов.

Влияние санкций

Как отметили в правительстве Британии, санкции лишают российскую армию ключевых западных компонентов и технологий и привели к сокращению российского импорта боевых технологий на 98%.

"До вторжения Россия была крупным экспортером оружия. Вместо этого теперь ей приходится обращаться к Северной Корее и Ирану за ненадежным оборудованием и выкупать детали, которые она ранее экспортировала в другие страны. В то время как мир технологически движется вперед, Россия движется назад", - говорится в сообщении.

Санкции ЕС

Еврокомиссия представила Совету ЕС свои предложения по 12-му пакету санкций против России 15 ноября. Предлагается ввести санкции еще в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также предлагается вести новые запреты на импорт и экспорт, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обхода санкций ЕС.