Британія ввела санкції проти компанії з понад 60 танкерами, які використовує РФ, - ЗМІ

Фірма під назвою Oil Tankers SCF Mgmt FZCO була серед десятків юридичних і фізичних осіб, доданих до британського списку санкцій у середу, що уряд назвав спробою скоротити фінансування військової машини російського диктатора Володимира Путіна.

За даними міжнародної морської бази даних Equasis, компанія має у своєму розпорядженні флот із 62 суден, призначених для перевезення нафти і палива.

Згідно з окремою галузевою базою даних, переважна більшість із них перебуває у бенефіціарній власності державної танкерної компанії ПАТ "Совкомфлот". Велика Британія вперше ввела санкції щодо російського підприємства "Совкомфлота" минулого року. Багато з її суден тепер управляються з ОАЕ.

Британія націлилася на удар по російській нафтовій галузі

Зазначається, що цей крок є наймасштабнішим за всю історію Великої Британії, спрямованим на судна, що допомагають перевозити російську нафту і працюють за межами західних юрисдикцій, з моменту введення санкцій на експорт країни.

Останніми тижнями Велика Британія і США продемонстрували ознаки посилення примусових заходів, спрямованих проти російського нафтового сектора.

Досі Кремлю значною мірою вдавалося обійти цю політику, пробиваючи дірку в західних санкціях на суму 11 мільярдів доларів. Однак останніми тижнями проти російських компаній постійно надходив потік санкцій, що ознаменувало новий етап у забезпеченні дотримання правил.

Ефективність санкцій

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон готуються вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

Крім того, уряд США має намір вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.