UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия ввела санкции против Тинькова, Грефа и "Альфа-банка"

Фото: Олег Тиньков (life.ru)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания ввела санкции против России за войну в Украине. В частности, в санкционный список попали глава российского "Сбербанка" Герман Греф и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Британии.

Под санкции попали российских шесть банков, включая "Альфа-банк", соучредителями которого являются ранее попавшие под санкции олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан.

Среди лиц, попавших под санкции:

  • нефтяной магнат-миллиардер Евгений Швидлер,
  • основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков,
  • глава крупнейшего российского банка Сбербанк Герман Греф,
  • приемная дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Полина Ковалева.

С момента вторжения Великобритания ввела санкции в отношении более 1000 физических и юридических лиц в рамках режима санкций против России.

Ранее Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ.

Напомним, война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияСанкции против РоссииВойна России против Украины