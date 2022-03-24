Британия ввела санкции против Тинькова, Грефа и "Альфа-банка"

Великобритания ввела санкции против России за войну в Украине. В частности, в санкционный список попали глава российского "Сбербанка" Герман Греф и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков.

С момента вторжения Великобритания ввела санкции в отношении более 1000 физических и юридических лиц в рамках режима санкций против России.

Под санкции попали российских шесть банков, включая "Альфа-банк", соучредителями которого являются ранее попавшие под санкции олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан.

Ранее Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ.

Напомним, война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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