Британія ввела санкції проти Тинькова, Грефа і "Альфа-Банку"

Великобританія ввела санкції проти Росії за війну в Україні. Зокрема, в санкційний список потрапили глава російського "Ощадбанку" Герман Греф і засновник банку "Тінькофф" Олег Тиньков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Британії.
Під санкції потрапили російських шість банків, включаючи "Альфа-банк", співзасновниками якого є олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Герман Хан, які раніше потрапили під санкції.
Серед осіб, які потрапили під санкції:
З моменту вторгнення Великобританія ввела санкції щодо понад 1000 фізичних і юридичних осіб в рамках режиму санкцій проти Росії.
Раньше Британія ввела санкції проти семи олігархів з РФ.
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