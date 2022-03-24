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Британія ввела санкції проти Тинькова, Грефа і "Альфа-Банку"

Фото: Олег Тиньков (life.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія ввела санкції проти Росії за війну в Україні. Зокрема, в санкційний список потрапили глава російського "Ощадбанку" Герман Греф і засновник банку "Тінькофф" Олег Тиньков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Британії.

Під санкції потрапили російських шість банків, включаючи "Альфа-банк", співзасновниками якого є олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Герман Хан, які раніше потрапили під санкції.

Серед осіб, які потрапили під санкції:

  • нафтовий магнат-мільярдер Євген Швидлер,
  • засновник банку "Тінькофф" Олег Тиньков,
  • глава найбільшого російського банку Сбербанк Герман Греф,
  • прийомна дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Поліна Ковальова.

З моменту вторгнення Великобританія ввела санкції щодо понад 1000 фізичних і юридичних осіб в рамках режиму санкцій проти Росії.

Раньше Британія ввела санкції проти семи олігархів з РФ.

Нагадаємо, війна Росії проти України триватиме вже місяць. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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