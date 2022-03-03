Британия ввела санкции против соратников Путина

"Сегодня правительство (Британии - ред.) объявило о полном замораживании активов и запрете на поездки в отношении Алишера Усманова и Игоря Шувалова, двух крупных российских олигархов, имеющих значительные интересы в Великобритании и тесные связи с Кремлем", - говорится в релизе.

Отмечается, что после введения санкций соратники Путина отрезаны от своих значительных финансовых активов в Британии, включая элитную недвижимость на десятки миллионов долларов. Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Общее состояние олигархов оценивается в 19 млрд долларов. Алишер Усманов является основателем USM Holdings, которая работает в таких секторах, как добывающая промышленность и телекоммуникации. Игорь Шувалов занимал должности первого вице-премьера, главы аппарата правительства, дважды работал помощником Владимира Путина. Является председателем правления ВЭБа с 2018 года, одного из банков, недавно подвергшихся полной заморозке активов.

После вторжения России в Украину Великобритания ввела санкции в отношении 11 российских олигархов. С учетом Усманова и Шувалова их число возросло до 13.