Британія ввела санкції проти полковників Росії, які причетні до звірств в Бучі

Британія ввела додаткові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили полковники РФ, які причетні до подій в Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

Водночас під обмеження потрапили:

члени так званого "Комітету порятунку миру та порядку" - організації, яка співпрацює з окупантами й підтримує окупацію Херсонської області;

Марія Львова-Бєлова дитячий омбудсмен РФ;

"Львову-Бєлову звинувачують у тому, що вона сприяла насильницькому вивезенню 2 тисяч вразливих дітей із Луганської та Донецької областей та організувала нову політику щодо сприяння їх примусовому усиновленню в Росії", - пише пресслжуба.

Сергій Савостьянов, депутат Московської міської Думи та член путінської політичної еліти;

Олексій Ісайкін, президент та член ради директорів групи компаній "Волга-Дніпро".

Різанина в Бучі

Під час окупації Бучі Київської області, окупанти вдалися до жорстоких звірств проти цивільних українців у місті: викрадали людей, катували, гвалтували. Серед жертв також були й діти.

Україна назвала цей випадок геноцидом нашого народу, однак, Росія продовжує стверджувати, що усі події в Бучі були нібито "постановою".

За попередніми даними, до звірств в Бучі причетна 64-та мотострілецька бригада ЗС РФ.