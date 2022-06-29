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Британия ввела санкции против олигарха Потанина и родственницы Путина

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Лондон, Среда 29 июня 2022 13:52
Британия ввела санкции против олигарха Потанина и родственницы Путина Фото: Потанин попал под санкции (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство Великобритании сегодня объявило о новых санкциях, которые ударили по ближайшему окружению Путина. Кроме того, новые меры гарантируют, что олигархи не смогут пользоваться услугами британских трастов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Британии.

Среди попавших под санкции - Владимир Потанин - второй богатейший человек России и владелец крупного конгломерата "Интеррос". Как отмечается в сообщении, Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, приобретя "Росбанк" и долю в "Тинькофф Банке" после вторжения России в Украину.

Под санкции также попала Анна Цивилева, двоюродная сестра Путина и президент известной российской угледобывающей компании АО "Группа Колмар". Муж Цивилевой Сергей Цивилев является губернатором Кемеровской области, богатой углем, и пара извлекла значительную пользу из своих отношений с Путиным. АО "Группа Колмар" сегодня также находится под санкциями.

Представитель правительства Британии отметил: "Пока Путин продолжает свое отвратительное нападение на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что никто и ничего не упускает из виду, в том числе и ближайшее окружение Путина".

Правительство Великобритании также вводит новые меры, которые не позволят России получить доступ к британским трастовым услугам. Эти услуги, которые позволяют физическому или юридическому лицу управлять чужими активами, являются еще одним важным элементом британского сектора финансовых услуг мирового уровня, который Россия больше не сможет использовать.

Великобритания уже ввела санкции в отношении более 1000 человек и более 120 предприятий после вторжения Путина в Украину.

По данным правительства Британии, три четверти иностранных компаний сократили свою деятельность в России, почти четверть из которых полностью прекратила свою деятельность. Российский импорт сократился более чем на 40% после вторжения, и запасы жизненно важных импортных производственных компонентов, вероятно, будут истощены в ближайшие три-шесть месяцев. Производство автомобилей также сократилось на 60%, и министр транспорта России признал, что логистическая инфраструктура России в настоящее время разрушена в результате санкций.

Напомним, холдинговая компания Владимира Потанина "Интеррос" купила российское подразделение Societe Generale - "Росбанк".

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