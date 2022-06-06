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UniCredit ищет покупателя на свой российский банк в Индии и Китае

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Москва, Понедельник 06 июня 2022 10:36
UniCredit ищет покупателя на свой российский банк в Индии и Китае Фото: UniCredit продаст дочерний банк в России покупателям из Индии или Китая (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Итальянский банк UniCredit расширил поиск покупателя для своего российского бизнеса, активизируя усилия по уходу из страны. Российский дочерний банк может быть продан инвесторам из Индии и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

UniCredit провел переговоры с местными покупателями, но усиление западных санкций помешало этим усилиям, вынудив расширить поиск, включив в него такие страны, как Китай и Индия, где, по словам одного из источников, могут найтись покупатели.

В мае генеральный директор UniCredit Андреа Орсель заявил аналитикам, что санкции постепенно снижают шансы на сделку с российским покупателем, и «окно стало совсем небольшим».

Российский бизнесмен Владимир Потанин, чья холдинговая компания "Интеррос" купила российское подразделение Societe Generale - "Росбанк", сообщил, что отклонил предложение о покупке также местного подразделения UniCredit.

Инвесторы в Китае, Индии или Турции - странах, которые не поддержали санкции против России, - могут быть заинтересованы в активах, стоимость которых снизилась из-за бегства западных фирм после вторжения в Украину.

UniCredit входит в число европейских банков с наибольшим участием в России, где он управляет 14-м по величине кредитором страны.

Глава европейского банковского надзора Андреа Энриа в пятницу выразил надежду на то, что европейские банки быстро справятся с задачей уйти из России.

Ранее глава наблюдательного совета Европейского центрального банка Андреа Энриа заявил, что все крупные банки еврозоны могут выдержать полное списание своих активов в России и при этом соблюдать требования к капиталу.

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