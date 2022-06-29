Британія ввела санкції проти олігарха Потаніна і родички Путіна

Уряд Великої Британії сьогодні оголосив про нові санкції, які вдарили по найближчому оточенню Путіна. Крім того, нові заходи гарантують, що олігархи не зможуть користуватися послугами британських трастів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії .

Серед тих, хто потрапив під санкції - Володимир Потанін - друга найбагатша людина Росії і власник великого конгломерату "Інтеррос". Як наголошується в повідомленні, Потанін продовжує накопичувати статки, підтримуючи режим Путіна, придбавши "Росбанк" і частку в "Тінькофф Банку" після вторгнення Росії в Україну.

Під санкції також потрапила Ганна Цивільова, двоюрідна сестра Путіна і президент відомої російської вугледобувної компанії АТ "Група Колмар". Чоловік Цивільової Сергій Цивільов є губернатором Кемеровської області, багатої вугіллям, і пара отримала значну користь зі своїх відносин з Путіним. АТ "Група Колмар" сьогодні також знаходиться під санкціями.

Представник уряду Британії зазначив: "Поки Путін продовжує свій огидний напад на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто і нічого не випускає з уваги, в тому числі і найближче оточення Путіна".

Уряд Британії також вводить нові заходи, які не дозволять Росії отримати доступ до британських трастових послуг. Ці послуги, які дозволяють фізичній або юридичній особі управляти чужими активами, є ще одним важливим елементом британського сектора фінансових послуг світового рівня, який Росія більше не зможе використовувати.

Британія вже ввела санкції щодо понад 1000 осіб і понад 120 підприємств після вторгнення Путіна в Україну.

За даними уряду Британії, три чверті іноземних компаній скоротили свою діяльність в Росії, майже чверть з яких повністю припинила свою діяльність. Російський імпорт скоротився більш ніж на 40% після вторгнення, і запаси життєво важливих імпортних виробничих компонентів, ймовірно, будуть виснажені в найближчі три-шість місяців. Виробництво автомобілів також скоротилося на 60%, і міністр транспорту Росії визнав, що логістична інфраструктура Росії в даний час зруйнована в результаті санкцій.