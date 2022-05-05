Британия ввела санкции против крупнейшего производителя стали в РФ

В частности, металлургическая и горнодобывающая компания работает в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России.

Evraz plc производит 28% всех железнодорожных колес и 97% железнодорожных путей в России. Отмечается, что это имеет очень большое значение, ведь Россия использует именно железную дорогу для перемещения ключевых военных поставок и войск на линию фронта в Украине.

Британское правительство сообщает, что ответные санкции еще больше подорвут финансовые резервы Путина и экономику и поддержат дальнейшее сопротивление Украины.

"Рядом с существующими мерами, это действие еще больше будет сдерживать компании, работающие в стратегических секторах России. Сегодняшнее замораживание активов означает, что ни один гражданин или компания в Великобритании не могут вести с ними бизнес", - говорится в заявлении правительства.

Всего после вторжения России в Украину Британия наложила санкции на более 1000 человек и более 100 компаний из РФ.