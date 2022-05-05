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Британія ввела санкції проти найбільшого виробника сталі в РФ

Британія ввела санкції проти найбільшого виробника сталі в РФ (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Велика Британія запровадила санкції проти міжнародної гірничо-металургійної корпорації Evraz, власниками якої є росіяни. Повідомляється, що співвласником є російський олігарх Роман Абрамович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Зокрема, металургійна і гірничовидобувна компанія працює в галузях, що мають стратегічне значення для уряду Росії.

Evraz plc виробляє 28% всіх залізничних коліс і 97% залізничних колій у Росії. Зазначається, що це має дуже велике значення, адже Росія використовує саме залізницю для переміщення ключових військових постачань і військ на лінію фронту в Україні.

Британський уряд повідомляє, що відповідні санкції ще більше підірвуть фінансові резерви Путіна та економіку і підтримають подальший спротив України.

"Поряд з існуючими заходами, ця дія ще більше стримуватиме компанії, що працюють у стратегічних секторах Росії. Сьогоднішнє заморожування активів означає, що жоден громадянин або компанія Великої Британії не можуть вести з ними бізнес", - йдеться в заяві уряду.

Загалом після вторгнення Росії в Україну Британія наклала санкції на понад 1000 осіб і понад 100 компаній з РФ.

Раніше ми повідомляли, що Британія ввела нові санкції проти Росії.

Також ми писали, що Байден заявив, що США "відкриті для додаткових санкцій" проти Росії.

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