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Британія ввела пакет санкцій через торгівлю зброєю між КНДР і Росією

Фото: Британія ввела санкції (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Британія ввела санкції проти трьох компанії, які торгують зброєю в обмін на нафту між Росією та Північною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

 

Співпраця Росії та КНДР

Попри міжнародні санкції, що забороняють Пхеньяну експортувати свою зброю, багато супутникових фотографій, опублікованих дослідницькими групами та урядом США, показують що потік зброї з Північної Кореї до Росії триває.

Після отримання зброї від КНДР Росія перевозить її на склади боєприпасів неподалік кордону з Україною.

Зауважимо, що перед Британією схожі санкції впровадили США. Тоді Штати запровадили санкції проти росіян, які доставляли зброю з КНДР до РФ.

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