Сотрудничество России и КНДР

Несмотря на международные санкции, запрещающие Пхеньяну экспортировать свое оружие, многие спутниковые фотографии, опубликованные исследовательскими группами и правительством США, показывают, что поток оружия из Северной Кореи в Россию продолжается.

После получения оружия от КНДР Россия перевозит его на склады боеприпасов вблизи границы с Украиной.

Заметим, что перед Британией схожие санкции внедрили США. Тогда Штаты ввели санкции против россиян, доставлявших оружие из КНДР в РФ.

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