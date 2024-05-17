RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия ввела пакет санкций из-за торговли оружием между КНДР и Россией

Фото: Британия ввела санкции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Великобритания ввела санкции против трех компании, которые торгуют оружием в обмен на нефть между Россией и Северной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

 

Сотрудничество России и КНДР

Несмотря на международные санкции, запрещающие Пхеньяну экспортировать свое оружие, многие спутниковые фотографии, опубликованные исследовательскими группами и правительством США, показывают, что поток оружия из Северной Кореи в Россию продолжается.

После получения оружия от КНДР Россия перевозит его на склады боеприпасов вблизи границы с Украиной.

Заметим, что перед Британией схожие санкции внедрили США. Тогда Штаты ввели санкции против россиян, доставлявших оружие из КНДР в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияКНДРВойна России против УкраиныОккупанты