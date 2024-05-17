Британия ввела пакет санкций из-за торговли оружием между КНДР и Россией

Великобритания ввела санкции против трех компании, которые торгуют оружием в обмен на нефть между Россией и Северной Кореей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Несмотря на международные санкции, запрещающие Пхеньяну экспортировать свое оружие, многие спутниковые фотографии, опубликованные исследовательскими группами и правительством США, показывают, что поток оружия из Северной Кореи в Россию продолжается.
После получения оружия от КНДР Россия перевозит его на склады боеприпасов вблизи границы с Украиной.
Заметим, что перед Британией схожие санкции внедрили США. Тогда Штаты ввели санкции против россиян, доставлявших оружие из КНДР в РФ.
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