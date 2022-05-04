Британия ввела новые санкции против России: список

Британия ввела новые санкции против Российской Федерации. Также страна намерена перекрыть стране-окупанту доступ к услугам в области управленческого консалтинга, бухгалтерского учета и PR.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного сайта Британии.
"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня объявляет о запрете на экспорт услуг в Россию, отрезая ее от ведения бизнеса с британскими секторами, которые имеют решающее значение для российской экономики", - пишет пресс-служба.
"Ведение бизнеса с режимом Путина является моральным банкротством и помогает финансировать военную машину, которая наносит неописуемых страданий во всей Украине. Сокращение доступа России к британским услугам оказывает большее давление на Кремль и, в конце концов, поможет обеспечить поражение Путина в Украине", - добавила Трасс.
"Эти каналы уже были исключены из эфира в Великобритании, и мы запретили кому-то вести с ними дела. Теперь мы начали блокировать их веб-сайты, аккаунты в социальных сетях и программы, чтобы еще больше остановить распространение их лжи", - заявил министр технологий и цифровой экономики Крис Филп.
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