Британія ввела нові санкції проти Росії: список

Британія запровадила нові санкції проти Російської Федерації. Також країна має намір перекрити країні-окупанту доступ до послуг у галузі управлінського консалтингу, бухгалтерського обліку та PR.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Британії.
"Міністр закордонних справ Ліз Трасс сьогодні оголошує про заборону на експорт послуг до Росії, відрізаючи її від ведення бізнесу з британськими секторами, які мають вирішальне значення для російської економіки", - пише пресслужба.
"Ведення бізнесу з режимом Путіна є моральним банкрутством і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань у всій Україні. Скорочення доступу Росії до британських послуг чинить більший тиск на Кремль і, зрештою, допоможе забезпечити поразку Путіна в Україні", - додала Трасс.
"Ці канали вже були виключені з ефіру у Великій Британії, і ми заборонили будь-кому вести з ними справи. Тепер ми почали блокувати їхні веб-сайти, акаунти в соціальних мережах та програми, щоб ще більше зупинити поширення їхньої брехні", - заявив міністр технологій та цифрової економіки Кріс Філп.
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