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Британія ввела нові санкції проти Росії: список

Фото: Британія ввела нові санкції проти Росії (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Британія запровадила нові санкції проти Російської Федерації. Також країна має намір перекрити країні-окупанту доступ до послуг у галузі управлінського консалтингу, бухгалтерського обліку та PR.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Британії.

"Міністр закордонних справ Ліз Трасс сьогодні оголошує про заборону на експорт послуг до Росії, відрізаючи її від ведення бізнесу з британськими секторами, які мають вирішальне значення для російської економіки", - пише пресслужба.

Які ж санкції ввела Британія проти Росії:

  • російські підприємства відтепер не зможуть скористатися послугами британських бухгалтерів світового класу, консультантів з управління й PR. На них припадає 10% російського імпорту у цих секторах.

"Ведення бізнесу з режимом Путіна є моральним банкрутством і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань у всій Україні. Скорочення доступу Росії до британських послуг чинить більший тиск на Кремль і, зрештою, допоможе забезпечити поразку Путіна в Україні", - додала Трасс.

  • соціальні мережі, інтернет-сервіси й магазини додатків відтепер повинні блокувати контент двох основних джерел дезінформації у Росії - RT та Sputnik;

"Ці канали вже були виключені з ефіру у Великій Британії, і ми заборонили будь-кому вести з ними справи. Тепер ми почали блокувати їхні веб-сайти, акаунти в соціальних мережах та програми, щоб ще більше зупинити поширення їхньої брехні", - заявив міністр технологій та цифрової економіки Кріс Філп.

Фізичні особи, які потрапили у список санкцій:

  • Євген Піддубний, військовий кореспондент Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії;
  • Олександр Коц, військовий кореспондент російської газети "Комсомольська правда";
  • Дмитро Стешин, російський журналіст, спеціальний кореспондент "Комсомольської правди";

Юридичні особи, які потрапили у список санкцій:

  • Всеросійське державне телебачення і радіомовлення;
  • ІнфоРос;
  • SouthFront;
  • Фонд стратегічної культури.

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