Британия ввела новые санкции против Беларуси в годовщину начала протестов

"Режим Лукашенко продолжает подавлять демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действия Лукашенко после фальсификации выборов. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, а наши аэрокосмические компании не будут прикасаться к его парку роскошных самолетов", - заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Так, пакет новых санкций против Беларуси включает в себя:

Авиационные меры по предотвращению пролета или посадки белорусских авиаперевозчиков в Великобритании и запрет на предоставление технической помощи флоту роскошных самолетов президента Лукашенко.

и запрет на предоставление технической помощи флоту роскошных самолетов президента Лукашенко. Торговые меры в отношении калия, нефтепродуктов , товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения с целью сокращения объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничения его доступа к товарам, которые могут способствовать внутренним репрессиям в отношении белорусского населения.

, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения с целью сокращения объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничения его доступа к товарам, которые могут способствовать внутренним репрессиям в отношении белорусского населения. Финансовые меры, запрещающие покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка , выпущенных белорусским государством, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов.

, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов. Комплексные ответные меры также будут включать запреты на предоставление страховки и перестраховки белорусским государственным органам, а также изменения в политике правительства Великобритании по дальнейшему ужесточению существующего эмбарго на поставки оружия.

"Эти меры представляют собой значительный дополнительный шаг в оказании давления на режим Лукашенко. Они тщательно направлены на оказание давления на Лукашенко, государственные институты и тех, кто его окружает, с целью заставить их изменить поведение, при этом минимизируя, насколько это возможно, любые непредвиденные последствия для населения Беларуси в целом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в санкционный список попали Александр Лукашенко, его сын Виктор, глава Минобороны Беларусь Виктор Хренин, глава комитета Госбезопасности Иван Тертель, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава МВД Иван Кубраков.