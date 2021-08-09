UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Британия ввела новые санкции против Беларуси в годовщину начала протестов

Автор: РБК-Украина

Великобритания ввела пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси. В частности, в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека режимом Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Великобритании.

"Режим Лукашенко продолжает подавлять демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действия Лукашенко после фальсификации выборов. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, а наши аэрокосмические компании не будут прикасаться к его парку роскошных самолетов", - заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Так, пакет новых санкций против Беларуси включает в себя:

  • Авиационные меры по предотвращению пролета или посадки белорусских авиаперевозчиков в Великобритании и запрет на предоставление технической помощи флоту роскошных самолетов президента Лукашенко.
  • Торговые меры в отношении калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения с целью сокращения объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничения его доступа к товарам, которые могут способствовать внутренним репрессиям в отношении белорусского населения.
  • Финансовые меры, запрещающие покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов.
  • Комплексные ответные меры также будут включать запреты на предоставление страховки и перестраховки белорусским государственным органам, а также изменения в политике правительства Великобритании по дальнейшему ужесточению существующего эмбарго на поставки оружия.

"Эти меры представляют собой значительный дополнительный шаг в оказании давления на режим Лукашенко. Они тщательно направлены на оказание давления на Лукашенко, государственные институты и тех, кто его окружает, с целью заставить их изменить поведение, при этом минимизируя, насколько это возможно, любые непредвиденные последствия для населения Беларуси в целом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в санкционный список попали Александр Лукашенко, его сын Виктор, глава Минобороны Беларусь Виктор Хренин, глава комитета Госбезопасности Иван Тертель, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава МВД Иван Кубраков.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВеликобританияСанкции