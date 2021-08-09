Британия ввела новые санкции против Беларуси в годовщину начала протестов

Великобритания ввела пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси. В частности, в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека режимом Александра Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Великобритании.
"Режим Лукашенко продолжает подавлять демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действия Лукашенко после фальсификации выборов. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, а наши аэрокосмические компании не будут прикасаться к его парку роскошных самолетов", - заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.
Так, пакет новых санкций против Беларуси включает в себя:
"Эти меры представляют собой значительный дополнительный шаг в оказании давления на режим Лукашенко. Они тщательно направлены на оказание давления на Лукашенко, государственные институты и тех, кто его окружает, с целью заставить их изменить поведение, при этом минимизируя, насколько это возможно, любые непредвиденные последствия для населения Беларуси в целом", - говорится в сообщении.
Кроме того, в санкционный список попали Александр Лукашенко, его сын Виктор, глава Минобороны Беларусь Виктор Хренин, глава комитета Госбезопасности Иван Тертель, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава МВД Иван Кубраков.