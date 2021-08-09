Британія ввела нові санкції проти Білорусі в річницю початку протестів

"Режим Лукашенка продовжує придушувати демократію і порушувати права людини в Білорусі. Ці санкції демонструють, що Великобританія не прийме дії Лукашенка після фальсифікації виборів. Продукція державних підприємств Лукашенка не буде продаватися у Великобританії, а наші аерокосмічні компанії не будуть торкатися до його парку розкішних літаків", - заявив Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Так, пакет нових санкцій проти Білорусі включає в себе:

Авіаційні заходи з запобігання прольоту або посадки білоруських авіаперевізників у Великобританії і заборона на надання технічної допомоги флоту розкішних літаків президента Лукашенка.

і заборона на надання технічної допомоги флоту розкішних літаків президента Лукашенка. Торгові заходи щодо калію, нафтопродуктів , товарів і технологій для перехоплення і моніторингу, товарів, що використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення з метою скорочення обсягу доходів, що надходять режиму Лукашенка, і обмеження його доступу до товарів, які можуть сприяти внутрішнім репресіям щодо білоруського населення.

, товарів і технологій для перехоплення і моніторингу, товарів, що використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення з метою скорочення обсягу доходів, що надходять режиму Лукашенка, і обмеження його доступу до товарів, які можуть сприяти внутрішнім репресіям щодо білоруського населення. Фінансові заходи, забороняють купівлю переказних цінних паперів та інструментів грошового ринку , випущених білоруською державою, а також випущених державними банками, і надання кредитів.

, випущених білоруською державою, а також випущених державними банками, і надання кредитів. Комплексні заходи у відповідь також включатимуть заборони на надання страховки і перестраховки білоруським державним органам, а також зміни в політиці уряду Великобританії щодо подальшого посилення існуючого ембарго на постачання зброї.

"Ці заходи являють собою значний додатковий крок у чиненні тиску на режим Лукашенка. Вони ретельно спрямовані на чинення тиску на Лукашенка, державні інститути і тих, хто його оточує, з метою змусити їх змінити поведінку, при цьому мінімізуючи, наскільки це можливо, будь - які непередбачені наслідки для населення Білорусі в цілому", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у санкційний список потрапили Олександр Лукашенко, його син Віктор, глава Міноборони Білорусь Віктор Хренін, голова Комітету держбезпеки Іван Тертель, глава Адміністрації президента Ігор Сергієнко, прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт і глава МВС Іван Кубраков.