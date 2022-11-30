Британія ввела нові санкції проти чиновників з РФ: хто потрапив у список

Загалом Британія вже запровадила санкції проти більше ніж 1200 фізичних й 120 юридичних осіб у відповідь на розв'язану Росією війну.

"Рішення російського режиму про часткову мобілізацію російських громадян було відчайдушною спробою придушити доблесних українців, які захищають свою територію. Вона провалилася. Сьогодні ми запровадили санкції проти осіб, які виконували цей призов, відправляючи тисячі російських громадян воювати у незаконній та огидній війні Путіна", - заявив голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Хто потрапив до нового списку санкцій:

Денис Мантуров - віцепрем'єр-міністр, який відповідає за нагляд за оборонною промисловістю Росії та оснащення мобілізованих;

Аркадій Гостєв - голова Федеральної служби виконання покарань Росії;

Дмитро Безруких - голова Федеральної служби виконання покарань у Ростовській області;

"Безруких і Гостєв тісно співпрацювали з олігархом Євгеном Пригожиним, соратником Путіна і керівником групи "Вагнера", щоб поповнити ряди банди найманців, яка підтримує російську армію в Україні", - пише пресслужба.

Елла Памфілова - голова Центральної виборчої комісії;

Андрій Буров - голова обласної виборчої комісії в Ростові;

Обидва були відповідальні за організацію фейкових "референдумів" на чотирьох тимчасово окупованих територіях України. З того ж часу Памфілова активно підтримує "часткову" мобілізацію в Росії.

10 губернаторів й глав регіонів, серед яких керівники Дагестану, Інгушетії та Калмикії.

Зазначається, що саме з вищезгаданих найбідніших етнічних республік Росії була мобілізована значна кількість призовників.