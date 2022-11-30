Британия ввела новые санкции против чиновников из РФ: кто попал в список

В целом Британия уже ввела санкции против более 1200 физических и 120 юридических лиц в ответ на развязанную Россией войну.

"Решение российского режима о частичной мобилизации российских граждан было отчаянной попыткой подавить доблестных украинцев, защищающих свою территорию. Она провалилась. Сегодня мы ввели санкции против лиц, выполнявших этот призыв, отправивших тысячи российских граждан воевать в незаконной и отвратительной войне", - заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

Кто попал в новый список санкций:

Денис Мантуров - вице-премьер-министр, отвечающий за надзор за оборонной промышленностью России и оснащение мобилизованных;

Аркадий Гостев - глава Федеральной службы исполнения наказаний России;

Дмитрий Безруких - глава Федеральной службы исполнения наказаний в Ростовской области;

"Безруких и Гостев тесно сотрудничали с олигархом Евгением Пригожиным, соратником Путина и руководителем группы "Вагнера", чтобы пополнить ряды банды наемников, которая поддерживает российскую армию в Украине", - пишет пресс-служба.

Элла Памфилова - глава Центральной избирательной комиссии;

Андрей Буров - глава областной избирательной комиссии в Ростове;

Оба ответственны за организацию фейковых "референдумов" на четырех временно оккупированных территориях Украины. С того же времени Памфилова активно поддерживает "частичную" мобилизацию в России.

10 губернаторов и глав регионов, в том числе руководители Дагестана, Ингушетии и Калмыкии.

Отмечается, что именно из вышеупомянутых беднейших этнических республик России было мобилизовано значительное количество призывников.