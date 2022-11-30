Британия ввела новые санкции против чиновников из РФ: кто попал в список

Британия ввела санкции против 22 чиновников, способствовавших и обеспечивающих мобилизацию в России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного сайта Британии.
В целом Британия уже ввела санкции против более 1200 физических и 120 юридических лиц в ответ на развязанную Россией войну.
"Решение российского режима о частичной мобилизации российских граждан было отчаянной попыткой подавить доблестных украинцев, защищающих свою территорию. Она провалилась. Сегодня мы ввели санкции против лиц, выполнявших этот призыв, отправивших тысячи российских граждан воевать в незаконной и отвратительной войне", - заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.
"Безруких и Гостев тесно сотрудничали с олигархом Евгением Пригожиным, соратником Путина и руководителем группы "Вагнера", чтобы пополнить ряды банды наемников, которая поддерживает российскую армию в Украине", - пишет пресс-служба.
Оба ответственны за организацию фейковых "референдумов" на четырех временно оккупированных территориях Украины. С того же времени Памфилова активно поддерживает "частичную" мобилизацию в России.
Отмечается, что именно из вышеупомянутых беднейших этнических республик России было мобилизовано значительное количество призывников.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер Денис Шмыгаль рассказал, что Украина ожидает от девятого пакета санкций против России. Тем временем главы МИД семи стран, недавно прибывших с визитом в Киев, также согласились усилить санкционное давление против страны-оккупанта.
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