Британія ввела нові санкції проти Білорусі

Серед нових фігурантів санкційного списку опинилися командири чотирьох колоній, де утримувалися політичні в'язні та де зафіксовано численні порушення прав людини.

Крім того, Велика Британія запровадила санкції проти трьох білоруських підприємств оборонного та військово-промислового сектору. Ці компанії підтримували незаконне вторгнення Росії в Україну, надаючи обладнання, логістичну підтримку і дозволяючи використання території та повітряного простору Білорусі для атак.

Запровадження санкцій проти цих підприємств позбавляє їх можливості вести бізнес із британськими компаніями.

Ці заходи підкреслюють рішучість Великої Британії та її союзників продовжувати тиск на режим Лукашенка за його репресивні дії всередині країни і підтримку російської агресії в Україні.

Під санкції потрапили фізичні та юридичні особи: