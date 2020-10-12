Британия введет трехуровневую систему ограничений из-за вспышки коронавируса

Премьер-министр Британии Борис Джонсон представил новую систему ограничений в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса в стране. Такое решение было принято, чтобы не вводить национальный локдаун.
Об этом сообщает Euronews.
Как сообщается, за новую трехуровневую систему ограничений должен голосовать парламент. Она содержит в себе закрытие пабов и баров в районах, помещенных с "очень высоким" уровнем тревоги. Другие уровни в новой системе - "средний" и "высокий".
В районах наивысшей категории риска будут также закрытые спортивные залы, развлекательные центры, букмекерские конторы, игровые центры для взрослых и казино. Однако большинство районов Британии будут переведены на средний уровень тревоги. Это означает, что текущие ограничения сохранятся.
Джонсон также сообщил, что все торговые точки, школы и университеты останутся открытыми.
Отмечается, что в Британии за сутки зафиксировали 13 972 новых случая заболевания COVID-19, из них умерли 50 человек.
Напомним, в больницах Великобритании сейчас больше пациентов с коронавирусом, чем в марте, когда в стране была первая волна пандемии.
Кроме того, в сентябре премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания достигла опасного поворотного момента и объявил о новых ограничениях для предотвращения второй волны коронавируса в Англии.