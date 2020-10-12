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Британія запровадить трирівневу систему обмежень через спалах коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон представив нову систему обмежень у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу в країні. Таке рішення було прийнято, щоб не запроваджувати національний локдаун.

Про це повідомляє Euronews.

Як повідомляється, за нову трирівневу систему обмежень має голосувати парламент. Вона містить в собі закриття пабів і барів в районах, поміщених з "дуже високим" рівнем тривоги. Інші рівні в новій системі - "середній" і "високий".

У районах найвищої категорії ризику будуть також закриті спортивні зали, розважальні центри, букмекерські контори, ігрові центри для дорослих і казино. Однак більшість районів Британії будуть переведені на середній рівень тривоги. Це означає, що поточні обмеження збережуться.

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Джонсон також повідомив, що всі торгові точки, школи та університети залишаться відкритими.

Зазначається, що у Британії за добу зафіксували 13 972 нових випадки захворювання COVID-19, з них померли 50 людей.

Нагадаємо, у лікарнях Великобританії більше пацієнтів з коронавірусом, ніж у березні, коли в країні була перша хвиля пандемії.

Крім того, у вересні прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія досягла небезпечного поворотного моменту" і оголосив про нові обмеження для запобігання другої хвилі коронавірусу в Англії.

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