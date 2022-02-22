Британия введет санкции против членов Госдумы и Совфеда, поддержавших признание "ЛДНР"

Великобритания введет санкции против депутатов Государственной думы и сенаторов Совета федерации РФ, которые проголосовали за признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Также британский МИД подготовил дополнительные ограничения на случай продолжения агрессии России против Украины.

"Великобритания наложит санкции на тех членов российской Думы и Совета федерации, которые проголосовали за признание "независимости" Донецка и Луганска, что является грубым нарушением территориального суверенитета Украины". - говорится в релизе.

Кроме того, в ближайшее время Великобритания планирует ввести ограничения, которые не позволят британским компаниям и физическим лицам инвестировать или вести бизнес в "ЛДНР". Ограничения будут действовать до тех пор, пока эти территории не вернутся под контроль Украины.

На случай дальнейшей агрессии России против Украины Великобритания подготовила "беспрецедентный пакет дополнительных санкций". Ограничения затронут российский финансовый сектор и торговлю. Помимо этого, планируется принять закон, который не позволит России выпускать суверенные долговые обязательства на британских рынках.