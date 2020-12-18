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Британия вслед за ЕС расширила санкции против Беларуси

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство финансов Британии расширило персональные санкции против чиновников Беларуси. В санкционный список попали 29 физических и 7 юридических лиц, которые причастны к внутриполитическому кризису в Беларуси.

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Об этом говорится на сайте британского Минфина.

Под британские санкции, в частности, попали спикер Верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий и вице-премьер Анатолий Сивака.

Кроме того, под санкции попали глава Гродненского горисполкома Владимир Караник, а также бизнесмены Александр Шакутин и Николай Караник. Ограничения ввели и в отношении белорусского госучреждения "Главное хозяйственное управление", Минского завода колесных тягачей и компании "Белтехэкспорт".

Напомним, вчера ЕС утвердил третий пакет санкций против белорусского режима. ЕС продолжает давить на режим Беларуси с целью стабилизации ситуации в стране после президентских выборов в августе.

Как писало РБК-Украина, сегодня в белорусском МИД заявили о подготовке мер в ответ на санкции со стороны Европейского союза.

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