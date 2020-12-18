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Британія вслід за ЄС розширила санкції проти Білорусі

Лондон, П'ятниця 18 грудня 2020 23:21
Британія вслід за ЄС розширила санкції проти Білорусі
Фото: прапор Білорусі (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство фінансів Британії розширило персональні санкції проти чиновників Білорусі. До санкційного списку потрапили 29 фізичних та 7 юридичних осіб, які причетні до внутрішньополітичної кризи в Білорусі.

Про це йдеться на сайті британського Мінфіну.

Під британські санкції, зокрема, потрапили спікер Верхньої палати парламенту Білорусі Наталія Кочанова, генпрокурор Андрій Швед, міністр інформації Ігор Луцький та віце-прем'єр Анатолій Сівака.

Крім того, під санкції потрапили глава Гродненського міськвиконкому Володимир Каранік, а також бізнесмени Олександр Шакутін та Микола Каранік. Обмеження ввели й щодо білоруської держустанови "Головне хазяйське управління", Мінського заводу колісних тягачів та компанії "Белтехекспорт".

Нагадаємо, вчора ЄС затвердив третій пакет санкцій проти білоруського режиму. ЄС продовжує тиснути на режим Білорусі з метою стабілізації ситуації в країні після президентських виборів у серпні.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в білоруському МЗС заявили про підготовку заходів у відповідь на санкції з боку Європейського союзу.

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