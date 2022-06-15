Британия вскоре направит Украине ракетные системы, - Минобороны

По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, британские ракеты "Гарпун" несколько отличаются от, например, которых направили Украине Дания и Нидерланды. Страна планирует убедиться в том, что ее ракеты являются совместимыми с поставленными системами.

Сегодня же украинские бойцы, которые находятся в Британии, проходят обучение с использованием РСЗО и легких артиллерийских орудий.

Возможно, страна поставит Украине три РСЗО, однако Минобороны не подтвердило этой цифры.