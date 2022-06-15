Британія незабаром направить Україні ракетні системи, - Міноборони

За словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, британські ракети "Гарпун" дещо відрізняються від, наприклад, яких направили Україні Данія й Нідерланди. Країна планує переконатися у тому, що її ракети є сумісними з поставленими системами.

Сьогодні ж українські бійці, які перебувають у Британії, проходять навчання з використанням РСЗВ й легких артилерійських знарядь.

Можливо, країна поставить Україні три РСЗВ, однак Міноборони не підтвердило цієї цифри.