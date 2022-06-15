Британия вскоре направит Украине ракетные системы, - Минобороны
Британия может поставить системы залпового огня Украине уже в ближайшее время. Украинские военные сейчас проходят учения по использованию британских РСЗО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, британские ракеты "Гарпун" несколько отличаются от, например, которых направили Украине Дания и Нидерланды. Страна планирует убедиться в том, что ее ракеты являются совместимыми с поставленными системами.
Сегодня же украинские бойцы, которые находятся в Британии, проходят обучение с использованием РСЗО и легких артиллерийских орудий.
Возможно, страна поставит Украине три РСЗО, однако Минобороны не подтвердило этой цифры.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Bloomberg, США уже в эту среду могут объявить о предоставление Украине дополнительной военной помощи в размере 650 млн долларов.
Также наше издание писало и о том, чего можно ожидать от третьей встречи в формате "Рамштайн" по вопросам военной поддержки Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.