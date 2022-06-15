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Британия вскоре направит Украине ракетные системы, - Минобороны

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 18:30
Британия вскоре направит Украине ракетные системы, - Минобороны Фото: Бен Уоллес, министр обороны Великобритании (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Британия может поставить системы залпового огня Украине уже в ближайшее время. Украинские военные сейчас проходят учения по использованию британских РСЗО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, британские ракеты "Гарпун" несколько отличаются от, например, которых направили Украине Дания и Нидерланды. Страна планирует убедиться в том, что ее ракеты являются совместимыми с поставленными системами.

Сегодня же украинские бойцы, которые находятся в Британии, проходят обучение с использованием РСЗО и легких артиллерийских орудий.

Возможно, страна поставит Украине три РСЗО, однако Минобороны не подтвердило этой цифры.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Bloomberg, США уже в эту среду могут объявить о предоставление Украине дополнительной военной помощи в размере 650 млн долларов.

Также наше издание писало и о том, чего можно ожидать от третьей встречи в формате "Рамштайн" по вопросам военной поддержки Украины.

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