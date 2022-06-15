ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія незабаром направить Україні ракетні системи, - Міноборони

Новость на русском →
Середа 15 червня 2022 18:30
Британія незабаром направить Україні ракетні системи, - Міноборони Фото: Бен Воллес, міністр оборони Великобританії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Британія може поставити системи залпового вогню Україні вже найближчим часом. Українські військові наразі проходять навчання з використання британських РСЗВ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, британські ракети "Гарпун" дещо відрізняються від, наприклад, яких направили Україні Данія й Нідерланди. Країна планує переконатися у тому, що її ракети є сумісними з поставленими системами.

Сьогодні ж українські бійці, які перебувають у Британії, проходять навчання з використанням РСЗВ й легких артилерійських знарядь.

Можливо, країна поставить Україні три РСЗВ, однак Міноборони не підтвердило цієї цифри.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Bloomberg, США вже цієї середи можуть оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги у розмірі 650 млн доларів.

Також наше видання писало й про те, чого можна очікувати від третьої зустрічі у форматі "Рамштайн" із питань військової підтримки України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Україна
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського