Британія незабаром направить Україні ракетні системи, - Міноборони
Британія може поставити системи залпового вогню Україні вже найближчим часом. Українські військові наразі проходять навчання з використання британських РСЗВ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.
За словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, британські ракети "Гарпун" дещо відрізняються від, наприклад, яких направили Україні Данія й Нідерланди. Країна планує переконатися у тому, що її ракети є сумісними з поставленими системами.
Сьогодні ж українські бійці, які перебувають у Британії, проходять навчання з використанням РСЗВ й легких артилерійських знарядь.
Можливо, країна поставить Україні три РСЗВ, однак Міноборони не підтвердило цієї цифри.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Bloomberg, США вже цієї середи можуть оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги у розмірі 650 млн доларів.
Також наше видання писало й про те, чого можна очікувати від третьої зустрічі у форматі "Рамштайн" із питань військової підтримки України.
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