Британія вперше в історії призначила керівником Мі-6 жінку: хто очолить спецслужбу

Згідно із заявою, новим главою Мі-6 стане 47-річна Блейз Метревелі, яка вже восени змінить на цій посаді Річарда Мура. Наразі вона є генеральним директором з технологій та інновацій у цій спецслужбі.

Стармер зазначив, що призначення відбувається в той час, "коли робота наших розвідувальних служб ніколи не була настільки важливою".

"Сполучене Королівство стикається із загрозами безпрецедентного масштабу - чи то агресори, які відправляють свої шпигунські кораблі в наші води, чи то хакери, чиї витончені кіберзмови прагнуть порушити роботу наших державних служб", - сказав голова британського уряду.



Метревелі буде 18-м керівником МІ-6 і першою жінкою на цій посаді, яку зазвичай називають літерою "С", а не кодовою назвою "М", яку використовувала Джуді Денч, зображуючи вигаданого шефа МІ-6, створеного Яном Флемінгом у фільмах про Джеймса Бонда.

Позначення походить від імені капітана сера Менсфілда Сміт-Каммінга, першого шефа служби, який підписував кореспонденцію буквою "С" зеленим чорнилом.

Як повідомляється, Метревелі як глава Мі-6 буде єдиним публічно названим членом організації.

Вона приєдналася до спецслужби 1999 року, працювала по всій Європі та на Близькому Сході, а раніше обіймала посаду директора в Мі-5 (внутрішній розвідувальній службі країни).

Bloomberg також зазначило, що хоч Метревелі збирається стати першою жінкою, яка очолила МІ-6, але у розвідки МІ-5 було дві жінки-керівника: