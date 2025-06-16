Британия впервые в истории назначила руководителем Ми-6 женщину: кто возглавит спецслужбу

Согласно заявлению, новым главой Ми-6 станет 47-летняя Блейз Метревели, которая уже осенью сменит на этом посту Ричарда Мура. В настоящее время она является генеральным директором по технологиям и инновациям в этой спецслужбе.

Стармер отметил, что назначение происходит в то время, "когда работа наших разведывательных служб никогда не была столь важной".

"Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба - будь то агрессоры, которые отправляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберзаговоры стремятся нарушить работу наших государственных служб", - сказал глава британского правительства.



Метревели будет 18-й руководителем МИ-6 и первой женщиной на этой должности, обычно именуемой буквой "С" а не кодовым названием "М", которое использовала Джуди Денч, изображая вымышленного шефа МИ-6, созданного Яном Флемингом в фильмах о Джеймсе Бонде.

Обозначение происходит от имени капитана сэра Мэнсфилда Смит-Камминга, первого шефа службы, который подписывал корреспонденцию буквой "С" зелеными чернилами.

Как сообщается , Метревели в качестве главы Ми-6 будет единственным публично названным членом организации.

Она присоединилась к спецслужбе в 1999 году, работала по всей Европе и на Ближнем Востоке, а ранее занимала должность директора в Mи-5 (внутренней разведывательной службе страны).

Bloomberg также отметило, что хоть Метревели собирается стать первой женщиной, возглавившей МИ-6, но у разведки МИ-5 было две женщины-руководителя: