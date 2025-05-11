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Британську розвідку вперше може очолити жінка: ЗМІ дізналися, хто є фаворитом

Неділя 11 травня 2025 16:12
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Британську розвідку вперше може очолити жінка: ЗМІ дізналися, хто є фаворитом Фото: Розвідку Британії МІ6 може очолити жінка (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Британська розвідка може вперше отримати жінка на чолі. ЗМІ повідомляють, що серед кандидатів фаворитом є Барбара Вудворд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Керівник МІ6 Річард Мур має залишити свою посаду восени після п’яти років на чолі розвідки.

Вже проведені співбесіди для нового очільника, і серед фінальних кандидатів є три жінки, двоє з яких працюють в самому відомстві.

За інформацією видання, однією з головних претенденток є Барбара Вудворд, яка наразі займає посаду посла Великої Британії в ООН.

Вона має унікальний досвід роботи в Китаї, але її призначення викликає суперечки через критику її симпатій до Пекіна та відсутність досвіду в розвідці.

З іншого боку, підтримувачі вважають, що її досвід на міжнародній арені дозволяє їй надати новий погляд на завдання МІ6, особливо в контексті зростаючих шпигунських загроз з боку Китаю.

Вудворд була однією з небагатьох жінок, яка заявила про свою готовність очолити розвідку Великої Британії.

Служба розвідки, яка займається збором інформації за кордоном, мала 17 чоловіків на посаді керівника з моменту свого заснування в 1909 році, тоді як МІ5, контррозвідувальна служба, мала лише двох жінок на керівних посадах.

Що відомо про МІ6

МІ6 (Служба зовнішньої розвідки Великої Британії) - це спеціалізована розвідувальна служба, яка відповідає за збори та аналіз інформації за кордоном.

Її основна мета - захист національних інтересів Великої Британії, включаючи безпеку та боротьбу з міжнародною терористичною діяльністю, шпигунством і організованою злочинністю.

МІ6 активно співпрацює з іншими розвідслужбами, такими як ЦРУ США та інші міжнародні парнери.

Нагадаємо, що Британська розвідка проаналізувала заяву Путіна 4 травня про те, що Росії за час повномасштабної війни проти України "не було потреби" застосовувати ядерну зброю, і що він "сподівається, що це не буде потрібно".

Аналітики вважають, що це продовжує серію ядерних погроз російського керівництва, що особливо посилилися з початком повномасштабної війни проти України.

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