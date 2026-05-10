Британія вперше десантувала медиків на острів через підозру на хантавірус

Як пише видання, група, що складається з шести десантників і двох військових лікарів, висадилася на парашутах із транспортного літака. Це сталося в той час, як паралельно з повітря були скинуті життєво важливі запаси кисню та інша медична допомога.

Медиків направили для надання медичної допомоги після підтвердження того, що один громадянин Великої Британії, який перебуває на острові, імовірно заразився вірусом.

CNN зазначає, що це перший випадок, коли британські військові десантували медичний персонал для надання гуманітарної допомоги.

Додамо, що Трістан-да-Кунля - це група вулканічних островів у Південній Атлантиці, яка є найвіддаленішою заморською територією Великої Британії з населенням лише 221 особа. Дістатися туди зазвичай можна тільки на човні.