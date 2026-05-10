Британия впервые десантировала медиков на остров из-за подозрения на хантавирус

Как пишет издание, группа, состоящая из шести десантников и двух военных врачей, высадилась на парашютах с транспортного самолета. Это произошло в то время, как параллельно с воздуха были сброшены жизненно важные запасы кислорода и другая медицинская помощь.

Медиков направили для оказания медпомощи после подтверждения того, что один гражданин Великобритании, находящийся на острове, предположительно заразился вирусом.

CNN отмечает, что это первый случай, когда британские военные десантировали медицинский персонал для оказания гуманитарной помощи.

Добавим, что Тристан-да-Кунля - это группа вулканических островов в Южной Атлантике и является самой отдаленной заморской территорией Великобритания с населением всего 221 человек. Добраться туда обычно можно только на лодке.