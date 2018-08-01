Количество субъектов в санкционном списке ЕС возросло до 44

Число субъектов возросло после внесения компаний, причастных к строительству Керченского моста

Совет Евросоюза внес шесть организаций в список компаний, на которые распространяются ограничительные меры, через участие в строительстве Керченского моста. Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине.

В представительстве подчеркнули, что своими действиями эти компании поддержали укрепление российского контроля над незаконно аннексированным Крымским полуостровом.

"Их внесли в список из-за участия в строительстве Керченского моста, который соединяет Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом. Своими действиями эти компании поддержали укрепление российского контроля над незаконно аннексированным Крымским полуостровом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ограничительные меры касаются замораживания активов. Таким образом, все состояние в Евросоюзе, принадлежащее этим организациям, заморожено, никакие лица и организации в ЕС не могут предоставлять им финансовые услуги.

"В результате этого решения общее количество субъектов в списке ЕС возросло до 44. Также в рамках текущего санкционного режима Евросоюз ввел запрет на въезд для 155 человек и заморозил их активы", - сообщили в представительстве.

Соответствующие законодательные акты, которые также содержат имена вышеупомянутых лиц, доступны в Официальном журнале ЕС от 31 июля 2018 года. Эти акты были приняты Советом ЕС путем письменной процедуры.

Напомним, Украина приветствует решение Совета ЕС о санкциях за строительство Керченского моста. В МИД подчеркнули, что введение санкций является важным предупреждением для европейских компаний не пойти той же скользкой дорожке.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) инициирует применение санкций к лицам за участие в незаконном строительстве Керченского моста в оккупированном Крыму.